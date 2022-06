Kijkers Million Dollar Island balen van finale: ‘Einde is waardeloos’

Kelly Clarkson opnieuw in de prijzen bij Daytime Emmy Awards

Kelly Clarkson is net als vorig jaar in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Daytime Emmy Awards. De zangeres won met The Kelly Clarkson Show de prijs voor beste entertainmenttalkshow en werd ook uitgeroepen tot beste presentatrice in een entertainmenttalkshow. Die laatste prijs won ze al voor het derde jaar op rij.

