Kijkers gieren om huwelijksaanzoek voor Chris Zegers in Moltalk

In het napraatprogramma over Wie is de Mol? las Zegers allerlei tweets voor van oplettende 'molloten', die het programma met argusogen hadden bekeken. Tot zijn verbazing kwam ook een bericht over hemzelf voorbij. 'Ik zit #widm te kijken in VondelCS met Chris Zegers op 4 meter afstand naast me', schreef de bekende twitteraar Suzanne Mensen. 'Ga hem zo ten huwelijk vragen. Kan mij het schelen.'



Zegers ging lachend op zoek naar zijn aanbidster, die vooraan in het studiopubliek bleek te zitten. ,,Wil je wat vragen?'', zei Chris, nadat hij Suzanne even beet had gepakt. ,,Ik had expres hashtag Moltalk niet gebruikt'', antwoordde Mensen, die kennelijk had gehoopt dat het onderwerp van haar tweet het bericht niet zou zien. ,,Maar oké, wil je met me trouwen?''