Kijkers genieten van bloedstollende ontknoping van Hunted VIPS: ‘Juichen op de bank!’

De eerste VIP-editie van het tv-programma Hunted is voorbij. Elke week zaten één miljoen kijkers klaar voor de jacht van een team opsporingsprofessionals op een groep bekende Nederlanders. Vanavond waren in de finale nog alleen duo's Kim Feenstra plus Birgit Schuurman en Dennis Weening plus Klaas van der Eerden over. Het werd bloedstollend spannend tot de laatste seconde. Pas op dit stuk bevat spoilers over de afloop.

In de voorlaatste aflevering waren de Hunters de resterende kandidaten nog steeds niet op het spoor. Er werd een ultieme poging gedaan bij een vriendin van Birgit Schuurman. Zij had informatie over het extractiepunt, het eindpunt van de vlucht van de BN’ers. Als ze daar voor een bepaalde tijd aankwamen dan waren ze succesvol uit de handen gebleven van de opsporingsdienst. Die noodgreep werkte, want door een berichtje te sturen kwamen ze achter de locatie van het extractiepunt: het eiland van Heeg.



Dit blijkt in de finaleaflevering ook slecht nieuws te zijn voor Klaas van der Eerden en Dennis Weening, zonder dat die dat weten. Hun vlucht komt namelijk op dezelfde plek ten einde. En er is nog meer slecht nieuws, want doordat de vriendin van Birgit een foto van het kaartje heeft gestuurd, weten de Hunters ook dat er een mail gestuurd gaat worden. Met een speciaal verzoek kunnen ze meekijken wie in de omgeving van het extractiepunt de mail op een protonserver binnenkrijgt. Daarmee wordt zowel de schuilplek van Birgit en Kim als die van Klaas en Dennis verraden.

Filmpje

Maar met die actie weet het Hunted-team alleen Birgit en Kim te pakken. Klaas en Dennis zijn al lang en breed vertrokken uit het huis waar ze de mail hebben gecheckt. De bewoner heeft echter een filmpje van de twee gemaakt, waarop ze de mail voorlezen. Daarmee is ook het voertuig waarmee ze opgehaald worden bij het extractiepunt verraden. Dit betekent dat een heel team van Hunters Klaas en Dennis staan op te wachten bij het eindpunt.



De twee zijn ondertussen goed verscholen per boot naar bosjes in de buurt van het eindpunt gebracht. Geheel gecamoufleerd tellen ze daar de laatste minuten af totdat de boot aan komt die hen komt ophalen. Tot het laatste moment blijven ze uit zicht van de Hunters, maar dan zit er niets anders op dan een sprint te trekken. Daarmee komen ze beiden in beeld, maar op snelheid weten ze het water te bereiken.



Klaas wordt nog uit het water gevist door een van de Hunters, maar Dennis weet met een uiterste poging zich aan de boot vast te klampen. Nog even is het spannend of hij er aan kan blijven hangen, maar het lukt hem. De boot vaart weg en Dennis heeft de Hunters verslagen. Vanaf de vluchtboot roept hij nog naar zijn vriend: ,,Yes, Klaasie. Love you Klaasie.”

Goeie zwemprestatie

Kijkers reageren enthousiast op de bloedstollende ontknoping van het programma. Zo schrijft Jeroen Grueter, die voor de NOS verslag doet van zwemwedstrijden: ‘Een goeie zwemprestatie kan ik wel op waarde schatten. Hulde Dennis Weening.’ Iemand anders twittert: ‘Zit je gewoon te juichen op de bank omdat Dennis Weening het heeft gered! Heerlijke tv was dit weer!’



Toch is er online ook wat kritiek te vinden op het programma. Zo zijn een aantal kijkers teleurgesteld dat allebei de teams hetzelfde extractiepunt hebben. Zo werd Klaas vooral gepakt, door de steken die de andere teams hadden laten vallen. Ene Rico schrijft: ‘Ik vind het erg slecht dat alle koppels hetzelfde extractiepunt hebben. Je kan nog zo je best doen, maar als er eentje steken laat vallen, dan is iedereen de lul.’

