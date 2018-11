Kijkers First Dates raken niet uitgepraat over ‘arrogante’ Lisa

Het vierde seizoen van First Dates begon op 22 oktober. Liefhebbers van de liefde kunnen elke dag inschakelen bij het BNNVARA-programma dat is overgewaaid uit Engeland. Overzees wordt al vanaf 2013 gedate op televisie, Nederland is ruim een jaar bezig.



First Dates is een bijzonder avondje uit. ,,En de mensen thuis mogen meekijken”, zei barman Victor Abeln onlangs. ,,Het is ook voyeurisme. Alsof je op een terras zit en je merkt dat er aan het tafeltje naast je een date aan de gang is. Wil je toch stiekem meeluisteren. Ik heb dat gehad in de kroeg waar ik werkte. Zaten er ook wel eens stelletjes voor de open haard. Als ik daar een blokje hout op het vuur ging leggen en ik hoorde ‘oh dus jij komt uit Friesland?’, wist ik genoeg: een date! Dan deed ik ineens heel rustig aan met mijn houtblokje…”