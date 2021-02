Kijkers én Robert ten Brink lyrisch over ‘bizarre’ imitatie: ‘Hij is té goed’

tv kantineActeur Ricardo Ras (35) heeft met zijn rake imitatie van Robert ten Brink wederom indruk gemaakt op kijkers van de TV Kantine . De afgelopen weken gaf hij al wat voorproefjes, maar de Bankgiro Miljonairs -special van gisteravond was pas écht zijn show. Ook Ten Brink zelf en zijn dochter Charlotte zijn fan. ,,Het is bizar hoe goed je mijn vader nadoet.”

Zinnen beginnen met een iets te harde ‘uhm’, geldprijzen steevast ‘fantastisch’ noemen en vaak ‘natuurlijk’ zeggen: Ricardo’s imitatie was voor sommige kijkers nauwelijks van echt te onderscheiden. Hij won eerder dit jaar dan ook met gemak de Casting Kantine, de talentenjacht die hem een plekje in de RTL 4-show opleverde.

Hoewel hij onlangs bewees ook een aardige Fred van Leer in huis te hebben, kreeg vooral zijn versie van Robert ten Brink veel lof. Gisteravond was het thuiskomen voor Ricardo; 844.000 kijkers zagen hoe hij in ‘TV Kantine Miljonairs’ weliswaar talloze gasten ontving, maar vooral zelf de show stal.

‘Echt zelden zo’n goede imitatie gezien’, luidde een van de vele tweets over de show, die al snel trending topic was. ‘De Robert ten Brink-imitatie is toch eigenlijk het beste ooit in de TV Kantine? Echt spot on!’ schreef een ander. En: ‘Deze man kan zo de echte Robert ten Brink vervangen, niemand die het merkt!’



Bijna eng

Daar is Robert (65) het zelf mee eens, zo lijkt het. ‘Toen ik vanmorgen in de spiegel keek, leek ik een beetje op Robert ten Brink. Maar meer op Ricardo Ras’, grapte hij vanochtend op Instagram.

Volgens Robert kan je eigenlijk niet meer van een persiflage spreken. ,,Het is te goed, het is geen parodie, het is te écht”, zei hij eerder tegen Shownieuws. ,,Het is heel erg raar om iemand te zien waarvan iedereen vindt dat hij je heel goed nadoet. Hij doet het echt fantastisch. Dan zie je ineens bij jezelf een aantal dingetjes die je blijkbaar altijd doet en die je jezelf nooit realiseert.”

Ook zijn dochter Charlotte, bekend van The Voice of Holland, is enthousiast. ,,Het is echt bizar hoe goed jij mijn vader nadoet”, zei ze onlangs in een video. ,,Vooral de bewegingen, het is bijna eng. En ook je stem, ik vind het heel knap.”

