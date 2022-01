Kijkers Down the road smelten weg bij verliefd stel: 'En Gordon doet het goed’

In Down the road gaat Gordon met een jonge groep mensen met het syndroom van Down op reis. Vanavond werden de deelnemers voor het eerst aan elkaar voorgesteld. En hoewel het afscheid nemen van familie best lastig was voor sommige deelnemers, konden ze uiteindelijk ook niet wachten om aan hun avontuur te starten.



Van zingen in de bus met Gordon, deelnemer Liam die stelde kamperen eigenlijk niet zo leuk te vinden en meer van luxe te houden tot de eerste nacht in een kampeertent; de sfeer zat er al snel goed in. En er was meer: de 19-jarige Thirza bekende na een dag al warme gevoelens te krijgen voor Nick en besloot haar hart te luchten tijdens een busritje.



,,Mag ik wat zeggen? Ik vind jou gewoon heel lief eigenlijk. Ik heb zo het gevoel dat ik best wel een beetje verliefd op je ben eigenlijk”, onthulde Thirza. Het bleek een schot in de roos, want Nick zag haar ook wel zitten. ,,Dat vind ik super lief. Ik hou van jou”, floepte hij er direct uit.