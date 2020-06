Kijker laat herhalingen van RTL en SBS links liggen

Kon de vlag gisteren nog uit bij SBS 6, omdat de zender de miljoengrens had doorbroken op vrijdagavond met de nieuwe show We want more. Hoe anders is dat vandaag. De herhaling van Dance Dance Dance stort de zender in het moeras met een schamele 289.000 kijkers. Daarmee komt de show niet verder dan de 21e plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Overigens deed de herhaling van Beste Liedjes van daaropvolgend het wel wat beter met 406.000 kijkers.



Ook bij RTL 4 was het huilen met de pet op. Oh wat een jaar noteerde 556.000 kijkers en Praat Nederlands met me moest het doen 490.000 kijkers. De kijker laat de herhalingen duidelijk links liggen. Een van de weinige nieuwe programma's die gisteren op tv was te zien, scoorde wel. Het tweede seizoen van Het echte leven in de dierentuin op NPO 1 wist namelijk ruim één miljoen kijkers te trekken. Daarmee was het op prime time het enige programma dat de miljoengrens doorbrak.



De coronaconference van Hans Teeuwen wist ook geen groot publiek te bereiken. Zijn voorstelling vanuit eigen huis waarin hij een man speelde die door het coronavirus doordraaide, was goed voor 265.000 kijkers.