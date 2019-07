Kijken naar doodzieke kinderen levert meer op dan tranen alleen

Het mooiste moment van de eerste aflevering van Helden van het Máxima zit meteen in het begin. Twee verpleegkundigen hossen in de kamer van een patiëntje op de hit Links Rechts van de Snollebollekes. Het jochie, dat vast zit aan allerlei slangetjes, speelt dj op de tablet. Even later klinkt uit de speaker het commando ´de vloer is lava´ en duiken de twee dames op het bed en in de vensterbank. De scène eindigt met de jongen staat mee te springen op zijn bed, stevig vastgehouden door een van de verpleegkundig specialisten zodat er niks kan gebeuren. De grote glimlach op zijn snoet zegt alles.



Het is onmogelijk onbewogen te blijven onder de driedelige documentairereeks van AvroTros die zich afspeelt achter de schermen van het gloednieuwe Prinses Máxima Centrum, het Utrechtse ziekenhuis speciaal gericht op kinderen met kanker. Al die zieke lijfjes, al die ouders wankelend tussen hoop en vrees, de dood op de loer – alleen al het idee doet je spontaan de tranen in de ogen springen. Eva Jinek was daar het ultieme voorbeeld van toen ze het dinsdag te kwaad kreeg bij de afkondiging van een interview met twee hoofdrolspelers uit de serie.