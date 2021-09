Kijkcijfers Rob Kemps storten in, Chantal Janzen is de koningin van de zaterdagavond

Begon Rob Kemps vorige week nog in feeststemming, nadat hij met zijn debuut als presentator van The Wheel meteen zijn leermeester Matthijs van Nieuwkerk versloeg, een week later klinkt mineurmuziek. De spelshow op SBS 6 zakt van 714.000 kijkers terug naar 497.000 belangstellenden en belandt op de veertiende plek in kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Een flinke terugval na een mooi begin.



Kemps kreeg veel kritiek na de eerste aflevering. Vooral zijn schreeuwende manier van presenteren werd niet door iedereen gewaardeerd en in Veronica Inside voerde René van der Gijp een sketch op waarbij hij de Brabander schreeuwend nadeed.



Ook tv-columnist Angela de Jong was kritisch. Ze sprak over ‘een gehoorbeschadiging’ en schreef over het programma: ,,Eigenlijk was alles te veel in deze show: zijn geschreeuw, het decor, het gehalte C-sterren, de lengte (anderhalf uur!). Rare uitzondering was dan weer het tempo van vraag en antwoord. Dat was zo traag dat ik als kijker spontaan ging verlangen naar reclameblokken van minstens 10 minuten.” De kritieken zijn nu ook terug te zien in de kijkcijfers, want ruim 200.000 kijkers zijn afgehaakt bij de show.



Chantal Janzen ziet juist de kijkcijfers van Oh wat een jaar! in de lift naar boven zitten. Haar muzikale show op RTL 4 stijgt van 818.000 liefhebbers naar 976.000 kijkers. Daarmee is ze de grote winnaar op prime time. Opvallend is dat op het Achtuurjournaal na geen enkel programma de miljoengrens weet te doorbreken. Op NPO 1 blijft Spaanders redelijk stabiel met 721.000 kijkers.