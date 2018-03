Kijkcijfers Oscars naar dieptepunt

Het is een dieptepunt in de recente geschiedenis van de Oscaruitreikingen. Het kijkcijfer van zondag ligt fors lager dan de 33 miljoen mensen die vorig jaar keken. Het vorige dieptepunt in de kijkcijfers was in 2008. Toen keken er 32 miljoen mensen naar de live-uitzending. Verzachtende omstandigheid destijds was dat er voor de uitreiking een elf weken lange staking was van schrijvers, die een smet wierp op de uitreiking.

Analisten wijten de lage kijkcijfers aan de bij het grote publiek "relatief kleine" films die zondagavond in de prijzen vielen. The Shape of Water and Three Billboards Outside Ebbing, Missouri brachten elk 'slechts' iets meer dan 50 miljoen dollar op aan de kassa's. Dat zijn voor Amerikaanse begrippen kleine bedragen.

De dalende kijkcijfers passen in een neergaande trend bij awardshows. De uitreiking dit jaar van de Grammys, uitgezonden door CBS, daalde met 24 procent ten opzichte van vorig jaar tot 19,8 miljoen kijkers, terwijl de Golden Globes op NBC in januari 19 miljoen kijkers trok. Dat was een daling van 5 procent.