Kijkcijfers nieuwe 5 Uur Show blijven verder dalen

De doorstart van het iconische programma trapte maandag af met 200.000 kijkers. Dinsdag schakelden 167.000 mensen in voor de talkshow en gisteren bleven er daar dus 127.000 van over.

Het nieuwe format wordt gepresenteerd door Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo. De eerste dag was er op sociale media enige verwarring omdat de 5 Uur Show iets eerder begon. Ook televisiecolumnist van deze site Angela de Jong zat klaar voor de ‘zeven-minuten-voor-5-uur-show’, waar volgens haar nog wel het een en ander aan valt te sleutelen. ,,Ik vroeg me vooral af wie SBS hiermee denkt te plezieren. Maar eerlijk is eerlijk, wie weinig eisen stelt en afgelopen 50 jaar onder een steen heeft geleefd, zit geramd bij SBS.”

De best bekeken programma’s waren traditiegetrouw het 8 Uur Journaal (1,68 miljoen kijkers) en De Slimste Mens (1,27 miljoen), met een twijfelachtige hoofdrol voor Monica Geuze. Talloze kijkers lieten op Twitter blijken zich te ergeren aan de soms opvallende antwoorden van de 25 jarige vlogster, maar Monica lacht het laatst: zij is door naar de volgende aflevering. Enkele van die tweets deelt zij in haar Instagram Stories, voorzien van een zogenoemde eye roll om aan te geven dat ze er maar weinig om geeft. Bovendien sneert ze in grote rode letters: ‘Tot morgen!’

De jaarlijkse uitzending Nederland staat op tegen kanker werd door 1.943.000 mensen bekeken. Op de inleidende special ervoor met André van Duin stemden 1.033.000 kijkers af. Van Duin, die begin dit jaar zijn partner Martin (55) verloor aan kanker, liet hierin de mooiste momenten zien uit de tien jaar dat het programma bestaat. Dat was soms moeilijk, zei hij in een eerder gesprek. Toch gaf hij aan geen moment te hebben getwijfeld over zijn deelname aan het programma waarin hij ook zíjn verhaal kan vertellen. ,,Ik heb er zo mee te maken gehad... Het programma bestaat tien jaar en er is veel gebeurd.”

De top 10

1 Journaal 20 uur, NPO 1 – 1.678.000

2 Slimste Mens, NPO 2 – 1.271.000

3 Journaal 18 uur, NPO 1 – 1.088.000

4 Half Acht Nieuws, RTL 4 – 994.000

5 Voetbal CL Olympique Lyonnais Bayern Munchen, SBS 6 – 918.000

6 Op1, NPO 1 – 900.000

7 Eenvandaag, NPO 1 – 886.000

8 Ik weet er alles van, RTL 4 – 775.000

9 André Staat op, NPO 1 –763.000

10 Nederland staat op tegen kanker, NPO 1 – 750.000

