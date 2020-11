Kijkcijferrecord! The Masked Singer meest bekeken RTL 4-show sinds Idols 1

Een duizelingwekkend aantal van 3,9 miljoen kijkers heeft gisteravond naar de ontknoping van The Masked Singer . Daarin werd duidelijk wie er nou in de zebra, panter, vos en Neptunus-pakken zaten. Ook werd de winnaar van de show gekozen. Let op spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de bekende Nederlanders genoemd, wil je dat niet weten, stop dan hier met lezen.

De vier kandidaten openden de uitzending met zijn vieren met hun eigen versie van Young Blood van 5 Seconds of Summer. Daarna was het de beurt aan de vos om het eerste solo-optreden neer te zetten. Panellid Gerard Joling gaf vooraf aan nog geen idee te hebben wie er in het pak zou zitten. Tijdens haar versie van Human van Rag’n’Bone Man schreeuwde Loretta Schrijver halverwege enthousiast uit: ,,Ik weet het!”

Lees ook PREMIUM Wie is toch die sexy panter? Magie The Masked Singer ontrafeld

The Masked Singer noteert hoogste score sinds Idols 1 voor RTL 4 The Masked Singer is de hit van dit tv-seizoen. Afgelopen seizoen scoorde de RTL 4-show op het hoogtepunt bijna twee miljoen kijkers, maar dit seizoen zijn de kijkcijfers helemaal door het plafond geknald. De eerste aflevering begon nog net onder de 2 miljoen-grens, maar daarna knalde de gemaskerde zangers door naar recordcijfers. Aflevering 2 trok 2,2 miljoen belangstellenden, de shows daarop respectievelijk 2,2 miljoen, 2,3 miljoen, 2,6 miljoen, 2,7 miljoen en de afgelopen twee weken bijna 3 miljoen. De finale schiet door naar kijkcijfers die alleen absolute tv-toppers als Heel Holland Bakt, Boer Zoekt Vrouw en Wie is de Mol? halen. Bijna 3,9 miljoen kijkers zagen de ontknoping.



Dit aantal is van ongelooflijke proporties. In de afgelopen 17 jaar was er geen één programma bij RTL 4 die tijdens het uitzendmoment meer kijkers trok. Alleen The Voice of Holland trok in 2011 met uitgesteld kijkers nipt iets meer kijkers. In 2003 was het de finale van Idols 1 het programma dat beter scoorde dan The Masked Singer. Toen keken er zelfs 4,9 miljoen kijkers om te zien of Jim of Jamai won. (Spoiler: Jamai won)

Volledig scherm Vos. © RTL

Na haar optreden dachten de panelleden onder anderen aan Ellen ten Damme. Daarop stelde presentator Ruben Nicolai voor om te vragen of zij een spagaat wilde doen. Daar draaide dit vosje haar hand niet voor om, maar of het ook echt Ellen ten Damme is?

Volledig scherm Zebra. © RTL

Als tweede was de zebra aan de beurt. Hij bracht zijn eigen versie van I want to break free van Queen. Panellid Buddy Vedder concludeerde dat als het is wie hij denkt dat het is, hij wel erg goed zingt. Na afloop van zijn optreden, kreeg hij een staande ovatie van de hele zaal. De zebra was de favoriet van Carlo Boszhard, omdat hij de grootste entertainer van de show is. Het panel is het met elkaar eens dat het een cabaretier moet zijn, maar wie?

Volledig scherm De panter. © RTL

De favoriet van Buddy was de derde kandidaat die het podium op kwam: de panter. Wekenlang is het panellid al over zijn oren verliefd op de wulps bewegende BN’er. Met Sweet, but a psycho van Ava Max liet ze zijn hart weer sneller kloppen. De twijfel over de identiteit bleef groot, want er kwamen wederom meerdere namen voorbij. Loretta noemde uiteraard weer haar Koffietijd-collega Quinty Trustfull, maar dacht toch aan iemand anders. Die naam zei ze echter niet hardop.

Volledig scherm Neptunus. © RTL

Neptunus mocht als laatste solo het podium betreden. Hij maakt al wekenlang indruk en Carlo noemde een van zijn optredens al het beste ooit bij The Masked Singer. Vandaag ontroerde Neptunus met een eigen versie van de powerballad Sign of the Times van Harry Styles. ,,Ik ben helemaal verpletterd’’, reageerde Loretta. ,,Het is ongelooflijk.” Het panel riep hem al uit tot winnaar, maar denkt wel te weten wie het is. Sinds de vorige uitzending zitten ze op Jan Dulles van de 3J's.

Afvaller één

Het publiek mocht stemmen op hun favoriet. Drie van de Masked Singers mogen vanavond nog een keer in actie komen. Dat geldt niet voor de Panter, die niet genoeg stemmen kreeg. Buddy koos voor Angela Schijf, Gerard ging voor Tooske Ragas, Carlo gokte op Nicolette van Dam en Loretta juist op Nicolette Kluijver. Carlo koos juist, want Nicolette van Dam kwam uit het pak tevoorschijn. Het zorgde voor ongeloof bij de jury: ,,Ik wist helemaal niet dat je zo goed kon zingen’’, reageerde Gerard.

Tweede deel

Nadat Nicolette van Dam het podium verliet, was het weer de beurt aan de vos. De kandidaten kozen voor nummers die iets over zichzelf zeggen. De vos zong This is me uit de musicalfilm The Greatest Showman. Daarna volgde de zebra. Hij koos voor een Arabische klassieker C’est la vie van Cheb Khaled. Neptunus ging voor Pride (In the name of love) van U2.



Na deze drie korte optredens was het alweer tijd voor de volgende afvaller. De vos en Neptunus namen het tegen elkaar op voor de winst. De zebra moest vlak voor het einde het strijdtoneel verlaten. Loretta dacht aan Ruben van der Meer, maar koos vanwege de hint voor Najib Amhali. Ook Carlo en Gerard gingen voor die naam, alleen Buddy dacht aan Guido Weijers. Drie van de vier panelleden hadden het goed, want het was inderdaad Najib Amhali.

Volledig scherm Najib Amhali. © Hollandse Hoogte / ANP Kippa

,,Het was een enorme ervaring’’, reageerde Najib. ,,Ik zei eigenlijk: ik doe één keer mee en dan wil ik eruit. Naarmate ik verder ging vond ik het wel leuk. Vooral dat mensen niet weten wie je bent.” Ook verklaarde hij zijn ‘dikke’ benen: ,,Het was een dikmaakpak, alleen de spieren zijn echt van mij.”

Eindstrijd

De eindstrijd kon losbarsten na het vertrek van Najib Amhali. De vos en Neptunus deden een powerduet met een klassieker van Tina Turner: River deep mountain high. Dit tot grote vreugde van de jury. ,,Wat een stemmen’’, riep Loretta. Na het duet beloofden de twee aan Ruben Nicolai dat ze dit nummer na afloop samen zullen opnemen.



De panelleden noemden het een waardige finale met twee werelden die bij elkaar komen. De winnaar had 59 procent van de stemmen. En de winnaar is Neptunus!



Dat betekende dat de vos zich als eerste moest onthullen. Loretta gokte dat het musicalactrice Nurlaila Karim is. Carlo ging voor een andere musicalster Noortje Herlaar en Carlo en Buddy waren het daar mee eens. Wederom hadden drie panelleden het goed, want de vos was inderdaad Noortje Herlaar.

Volledig scherm Noortje Herlaar. © JaneyvanIerland

Winnaar Neptunus

Maar wie is toch die winnaar? De man die de afgelopen weken schuilging achter het pak van Neptunus en de jury met klapperende oren liet zitten? Voor de panelleden was het duidelijk: het moet Jan Dulles zijn. Loretta was de eerste die de naam van de 3J's-zanger opwierp. ,,Ik weet al een aantal uitzendingen dat deze zeegod Jan Dulles is.” Maar klopte dat ook? Ja, het was hem inderdaad.



,,Ik was een beetje zenuwachtig voor de eerste uitzending”, vertelt de winnaar. ,,Loretta heeft mij zo vaak horen zingen. Ik ben zo vaak bij Koffietijd geweest. Als ik één liedje zing, hoort ze het meteen. Toen dacht ik: als Loretta het niet doorhad, dan hebben de andere drie het ook niet.” In zijn thuisdorp hadden ze een stuk sneller een idee. ,,Ik moet mijn excuses aanbieden aan het hele dorp Volendam. Die kennen mijn stem zo goed. Bij de eerste uitzending stroomde mijn telefoon vol met whatsappjes. Ik moet mijn excuses aanbieden aan de mensen die boos op me zijn, want ik was het wel.”

Volledig scherm Jan Dulles. © ANP Kippa

Bekijk al onze trending entertainmentvideo's in deze playlist.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.