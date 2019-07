Kijkcijferkanon Ik hou van Holland vanaf september te zien op SBS 6

‘Linda, Jeroen, Guus, een immer enthousiast publiek, vertrouwde spellen en heel veel oer-Hollandse gezelligheid. We hebben er even op moeten wachten, maar na drie jaar is er toch echt een nieuw seizoen Ik hou van Holland’, schrijft Talpa in een persbericht. Het seizoen zal bestaan uit acht afleveringen. Ik hou van Holland is het eerste programma dat Linda de Mol gaat presenteren op SBS 6.



Er is weinig veranderd aan het format. Talpa: ‘De spellen zijn vertrouwd: van Geen ja, geen nee, Raad het Lied en Het kazenspel tot de Hollandse Rijtjes en het altijd gezellige Verjaardagsspel. Er is één nieuw spel: het Beeldrijmspel. De kandidaten krijgen dan een bewerkte foto van een bekende Nederlander te zien en moeten daar zo creatief mogelijk op rijmen.’



Ik hou van Holland is een van de programma's die Linda meeneemt van RTL 4 naar SBS 6. Volgens Talpa kan de presentatrice ook Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel, Linda’s Zomerweek en Oh Wat een Jaar gaan maken voor haar nieuwe werkgever. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog onduidelijk, omdat RTL dit zonder slag of stoot wil laten gebeuren.