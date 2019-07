Kijk-en luistertips: Moorden in een bos met een steeds grotere lijkenkaravaan

Motown, The Complete No 1’s Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Soul



Muziek met een ziel

Dit jaar bestaat Motown, de legendarische Amerikaanse platenmaatschappij, 60 jaar en dat moet worden gevierd.

Zelden drukte een platenlabel zo haar stempel op de populaire muziek in de jaren 50, 60 en 70 als het van oorsprong in Detroit gevestigde muziekbedrijf van Berry Gordy jr (89), dat ook zoveel betekende voor de emancipatie van de zwarte muziek en dientengevolge de Afro-Amerikanen.

Het herdenkingsfeest wordt opgeluisterd met een lijvige cd-box, Motown The Complete No 1’s, en is smaakvol verpakt in de vorm van Hitsville USA, het eerste hoofdkantoor van Motown aan West Grand Boulevard te Detroit. Inmiddels zetelt het label in Los Angeles.

Met The Complete No 1’s is gekozen voor een thematische aanpak, die zes decennia (zwarte) soul, rhythm –and-blues, funk en gospel voor de luisteraar moet ontsluiten. Alle nummer één-hits, waar ook ter wereld in de hitparades, zijn verzameld op 11 cd’s die in totaal 202 (!) singles bevatten.

Door deze aanpak zal menig Motown-fan bepaalde nummers missen, maar daar staat tegenover dat diezelfde liefhebber ook verrast wordt door nummers die hem wellicht onbekend zijn. In die zin breekt deze box, gelukkig, met de platgetreden traditie van alwéér een Greatest Hits. Daarvan zijn er in de loop der jaren ook bij Motown voldoende uitgebracht.

Hoe het ook zij: de groten van Motown zingen, gelukkig, het hoogste lied. Natuurlijk zijn The Supremes, Diana Ross and the Supremes en Diana Ross als soliste en in duet volop vertegenwoordigd. Met 26 nummers, van You keep me Hangin’ on en Love child tot Touch me in the morning, zijn deze paradepaarden van Motown hofleveranciers op The Complete No 1’s.

Uit de gloriejaren (’60 en ’70) hebben vanzelfsprekend artiesten als Marvin Gaye (het onvergetelijke What’s going on), Stevie Wonder, The Jackson 5 en de beroemdste broer Michael (Ben, One day in your life), The Temptations, The Four Tops (Reach out I’ll be there met de typerende ‘Motown-tamboerijn’) en Smokey Robinson met en zonder zijn The Miracles een plek gekregen.

Vanaf 1980 lagen de vetste jaren wel achter Motown - commercieel, maar ook creatief. Toch is het opmerkelijk hoeveel successingles er verschenen van een icoon als Lionel Richie, maar ook van nieuwe ontdekkingen als Rick ‘Superfreak’ James, DeBarge, Shanice en Boyz II Men.

Een monumentaal bezit deze box met muziek die generaties beïnvloedde en een brug sloeg tussen zwarte en blanke muziek.

Zone Blanche Misdaad (Netflix)



Niets is voorspelbaar in het bos

Volledig scherm Franse misdaad serie Zone Blanche © netflix

Soms lijkt deze Frans-Belgische serie op Twin Peaks, soms op True Detective. Dat is zo ongeveer het niveau. Een heerlijk onheilspellende reeks gebeurtenissen zet de kijker om de haverklap op het verkeerde been.

Het speelt zich af in de bosrijke omgeving van de Franse Vogezen. De titel verwijst onder meer naar het slechte bereik van de mobiele telefoons. Dit oord lijkt afgesneden te zijn van de buitenwereld, wat de bizarre gebeurtenissen misschien verklaart.

Ondanks het geringe inwonertal zijn er meer dan dertig onopgeloste moorden die zich grotendeels in het mysterieuze bos hebben voorgedaan. De jonge, plaatselijke vrouwelijke hoofdrechercheur krijgt ongewild hulp van een officier van justitie die overal allergisch voor is.

Zij proberen de reeks moorden en verdwijningen in kaart te brengen, maar de lijkenkaravaan wordt steeds langer. Niets is voorspelbaar en dat maakt deze serie tot een absolute, verslavende aanrader. –Ab Zagt

Status Quo - Backbone Rock



Nog steeds in de geest van Parfitt

Volledig scherm Status Quo. © Ribs&Blues

Het 33ste album van Status Quo is Backbone gedoopt. Alsof Zanger Francis Rossi wil zeggen dat met het overlijden van gitarist Rick Parfitt in 2016 de ruggengraat van de Britse (hard)rockformatie nog steeds in tact is. En inderdaad, Status Quo - de carrière van de groep beslaat ruim een halve eeuw - klinkt op de plaat even energiek als in haar beste dagen. De aanstekelijke uptempo blues in I wanna run with you en Liberty Lane, het hechte en stuwende gitaarwerk in Cut me some Slack en het mooie Running out of time. Quo is weer onder ons en musiceert, gelukkig, geheel in de geest van Rick Parfitt. - Arno Gelder

Stranger Things (seizoen 3) Scifi (Netflix)



Horror en hormonen domineren derde reeks Stranger Things

Regie: Matt en Ross Duffer, Cast: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour

Volledig scherm Stranger Things. © Netflix