‘Kids hebben alleen oog voor Rupsje Nooitgenoeg’

Robin de Weert (22) vormt met de pop van Rupsje Nooitgenoeg inmiddels een twee-eenheid op het podium. ,,De kinderen zien mij allang niet meer. Soms beweeg ik mijn pop over de toneelrand - dichterbij kun je nauwelijks komen -, maar de zaal heeft uitsluitend oog voor Rupsje Nooitgenoeg. Die illusie maakt het spelen voor kinderen ook zo mooi. Ze zijn zó puur.” Al vijftig jaar knabbelt Rupsje Nooitgenoeg zich een weg door de jonge jaren van miljoenen kinderen waar ook ter wereld. De Amerikaanse schrijver Eric Carle (90) creëerde een halve eeuw geleden The very hungry Caterpillar over een rups met een onstilbare honger die uiteindelijk in een prachtige, slanke vlinder verandert. Dat de rups zich niet beperkt tot een dieet van louter groen, maar zich ook door salami, Zwitserse kaas, worst en kersentaart heen werkt, appelleert nog altijd zeer aan de kinderfantasie. ,,Maar”, zegt De Weert, ,,ook ouders en grootouders beleven een nostalgische avond. Oma’s en opa’s omdat ze hun kinderen en kleinkinderen eruit hebben voorgelezen. En dikwijls hebben vaders en moeders het boek in hun jeugd verslonden.”

75 poppen

Ruim vijftig miljoen boeken zijn er sinds 1969 verkocht in veertig talen. Robin de Weert werd er ook uit voorgelezen, maar Rupsje Nooitgenoeg had wat hem betreft sterke concurrentie van De mooiste vis uit zee. De jonge (musical) acteur was vorig seizoen al op pad met het rupsje in een voorstelling die in totaal drie verhalen vertelt: Het blauwe paard, Vader zeepaardje en De eenzame vuurvlieg, alle van de hand van Carle.



Niet minder dan 75 poppen, van manshoge tot handpoppen, worden in de show gebruikt. ,,Het was een flinke klus om het spelen met poppen te beheersen. Die moeten echt tot leven komen. En ja, het is zwaar. Ik weet zeker dat ik na de eerste voorstellingen weer spierpijn heb.”



De Weert (hij studeerde in 2018 af aan de Dutch Academy of Performing Arts in Den Haag) is in dat opzicht wel wat gewend. Hij speelde in de theaterversie van Sesamstraat de rol van Tommy, waarbij hij ‘vijf kwartier stond te zweten in een enorm pak’.



Hij debuteerde als 11-jarige in de musical Tarzan als ‘kleine Tarzan.’ ,,Ik ging met mijn ouders naar Ciske de Rat, waarin twaalf kinderen meespeelden. Ik was meteen verkocht. Zonder dat mijn ouders het wisten, heb ik me toen ingeschreven voor de audities voor Tarzan. Ze kwamen er pas achter toen er werd gebeld door Stage Entertainment.”