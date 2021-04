Khloé Kardashian probeert onbewerkte foto van internet te krijgen

Maarten had vijf miljoen in zijn koffertje, maar gaat met 550.000 euro naar huis

5 april Iets meer dan 1,3 miljoen kijkers zagen gisteravond een bloedstollende finale in de slotaflevering van Miljoenenjacht. Maarten uit Enschede ging met maar liefst 550.000 euro geld op zak naar huis, maar bleek tegen alle verwachtingen in de felbegeerde vijf miljoen in zijn gelukskoffertje te hebben. ,,Je had hem gewoon! Ongelooflijk!”, riep Linda de Mol het uit.