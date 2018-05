Khloé Kardashian deelt eerste beelden van dochtertje True

De zus van Kim Kardashian heeft de video voorzien van een filter, waardoor het lijkt alsof True een bloem en sproetjes op haar gezicht heeft. Fans reageren lyrisch op de post, die binnen korte tijd bijna acht miljoen likes verzamelde. ,,Wat is ze mooi'', schrijven talloze van Khloé's 75 miljoen volgers. Amerikaanse media schreven gisteren overigens ook al over 'eerste beelden' van True, toen in een filmpje van Khloé zelf op Snapchat ook het armpje van haar dochter te zien was.



Khloé kreeg True samen met haar vriend, basketballer Tristan Thompson. De relatie van de twee staat naar verluidt onder druk, omdat de 27-jarige Canadees Khloé tijdens haar zwangerschap meermaals zou hebben bedrogen. Toch kiest Khloé er volgens Amerikaanse media voor om bij de vader van haar kind te blijven. Zo werd ze onlangs nog gespot bij een wedstrijd van de sporter.



Khloé was gelijktijdig in verwachting met haar halfzusje Kylie Jenner (20). Die bevestigde ondanks een enorme geruchtenstroom pas na haar bevalling dat ze zwanger was geweest. Ze hield haar groeiende buik bijvoorbeeld angstvallig verborgen. Allemaal omdat Jenner zich 'op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier' wilde voorbereiden op de rol van haar leven: die van moeder. ,,Ik wist dat mijn baby elk beetje stress en iedere emotie zou voelen, dus ik koos ervoor om het op deze manier te doen voor mijn baby'tje en ons geluk.''