Kevin Spacey niet vervolgd voor seksueel wangedrag na dood beschuldiger

Foto's Hoe Addy van den Krommenac­ker per ongeluk modekoning werd

8:51 Addy van den Krommenacker was als jongetje al gek van mode, op behangpapier tekende hij prinsessenjurken, ontwerper in de dop. Maar hij ging gewoon kleding verkopen in een Bossche winkel. ,,Ga nou toch eens zelf jurken bedenken, in plaats van die van anderen te vervolmaken”, drong zijn omgeving aan. ,,Zonder dat had ik die stap misschien nooit gezet.”