Kevin Spacey mogelijk uit House of Cards geschrapt na aantijgingen

Een van de opties is om Spacey's karakter, Frank Underwood, dood te laten gaan. Het zesde en laatste seizoen zou dan gaan draaien om Claire, Underwoods even doortrapte en manipulatieve echtgenote, gespeeld door Robin Wright. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Spacey werd door de Amerikaanse acteur Anthony Rapp beschuldigd van een poging to aanranding in New York. Spacey was toen 26, Rapp was slechts 14. Sindsdien hebben meerdere mannen hun verhaal gedaan over seksuele intimidatie door Spacey. Acht (voormalige) medewerkers van House of Cards hebben aangifte gedaan.