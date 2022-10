Kevin Spacey is nog nergens veroordeeld: kan hij dromen van terugkeer in Hollywood?

Slechts twee uur had een jury in New York nodig om Kevin Spacey vrij te spreken in een proces dat zich drie weken had voortgesleept. Volgens verslaggevers had de tweevoudig Oscarwinnaar tranen in de ogen toen hij de uitslag vernam.

De aantijging van de 50-jarige acteur Anthony Rapp, onder meer bekend van de serie Star Trek: Discovery, dat hij als 14-jarige door de toen 26 jaar oude Spacey in diens appartement was misbruikt, werd in de civiele rechtszaak van tafel geveegd. Rapp had een schadevergoeding van 40 miljoen dollar geëist.

Voor Spacey kan de uitslag van dit proces grote gevolgen hebben. Sinds de aanklachten wegens grensoverschrijdend gedrag is hij door Hollywood als een paria behandeld. Hij werd door Netflix uit de successerie House of Cards geschreven. Ook verloor hij de hoofdrol in de speelfilm All the Money in the World waarin hij de hoofdrol van miljardair J. Paul Getty zou spelen.

Sindsdien kreeg Spacey geen aanbiedingen meer van de grote filmmaatschappijen die kennelijk willen wachten op de uitslag van de processen die nog tegen hem worden gevoerd.

Detective

Een van de weinige klussen die de veelgeprezen acteur wel mocht spelen betrof een Kroatische productie, Bilo jednom u Hrvatskoj, waarin hij de eerste president van dat land vertolkt: Franjo Tudjman. Zijn Italiaanse collega Franco Nero gunde Spacey een bijrolletje als detective in de film L’uomo che disegnò Dio (De man die God tekende). De keuze leverde veel negatieve reacties op. De Engelse actrice Vanessa Redgrave, nota bene de echtgenote van Nero, distantieerde zich van het filmproject waarin zij ook een rol zou spelen.

Ook kreeg Spacey dit jaar een rol in lowbudgetproductie Peter Five Eight, waarin hij een makelaar speelt met een duister verleden. Het was de eerste keer sinds 2017 dat Spacey weer op een Amerikaanse filmset stond. De film verschijnt pas volgend jaar in de bioscoop. Al deze recente projecten kunnen bij lange na niet wedijveren met de prestigieuze films waarvoor Spacey tot vijf jaar geleden geregeld werd gevraagd.

Bizar was de korte film Let Me Be Frank waarin Spacey voor even zijn rol uit House of Cards herhaalt als president Frank Underwood die ingaat op seksuele aantijgingen. Dat filmpje werd niet op prijs gesteld door zijn collega’s. Actrice Patricia Arquette liet weten: ,,Ik weet zeker dat alle mannen die door Spacey zijn misbruikt niet kunnen lachen om deze video. Zo te zien is hij volledig de weg kwijt.’’

Maar hoe reageert Hollywood als Spacey straks wordt vrijgesproken in de andere zaken die nog tegen hem lopen? Volgend jaar staat hij ook nog in Londen terecht in rechtszaken over zijn wangedrag in de periode 2005-2013. Het betreft voornamelijk mannelijke medewerkers van het Old Vic Theatre waar de Amerikaan toen artistiek directeur was. Het zou gaan om twintig incidenten. Spacey heeft al verklaard onschuldig te zijn.

Tot nu toe is de ster nog nergens veroordeeld. In 2018 werden drie zaken in Amerika tegen hem wegens grensoverschrijdend gedrag geseponeerd. Volgens de Amerikaanse advocate van de acteur, Jennifer Keller, is de acteur van plan om ook in de overige zaken aan te tonen dat hij onschuldig is. Zelf gaf de acteur geen commentaar. Maar een echte comeback zou er best wel eens in kunnen zitten.

