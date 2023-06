Kevin Costner vraagt rechter ex uit huis te zetten na scheiding

De Oscar-winnende acteur (68) zegt in de documenten dat Baumgartner een periode van dertig dagen had om te verhuizen uit zijn huis, schrijft entertainmentwebsite TMZ. Zij vroeg op 1 mei de echtscheiding aan na een huwelijk van achttien jaar wegens ‘onverzoenbare verschillen’, maar is nog steeds niet vertrokken. In 2004 tekenden de twee de huwelijkse voorwaarden, met daarin volgens Costner de passage over een ‘volledige ontruiming’ in het geval dat zij om een scheiding zou vragen.

De acteur vraagt nu aan de rechtbank om haar eruit te zetten. Volgens hem moet het haar niet mogelijk worden gemaakt er te blijven wonen, want ‘ze gebruikt haar positie alleen als pressiemiddel’ om haar ex te laten instemmen ‘met haar verschillende financiële eisen’. Hij zegt volledig eigenaar te zijn van de huizen die hij bezit.

Costner beweert dat hij zijn ex-vrouw liefst 1,1 miljoen euro heeft gegeven volgens de verplichtingen die uit de huwelijkse voorwaarden voortkomen, en hij zegt dat het totale bedrag dat hij aan haar heeft gegeven is opgelopen tot ruim 1,3 miljoen euro. Geld dat ze nu beschikbaar heeft om een nieuwe woning te vinden, stelt de acteur.

Alimentatie

In de documenten staat dat Costner bereid is 28.000 euro per maand bij te dragen voor een huurhuis als onderdeel van zijn alimentatieverplichtingen. Hij wil ook nog eens ruim 9000 euro voorschieten voor haar verhuiskosten. Costner heeft een indrukwekkende vastgoedportefeuille, schrijft Daily Mail, met onder meer een landgoed in Aspen dat hij verhuurt voor 33.000 euro per nacht. Ook bezit hij een villa op de kliffen in Carpinteria, Californië - met privéstrand en eigen paardrijroute - die naar schatting 135 miljoen euro waard is.

Voor Costner kwam de scheidingsaanvraag vorige maand als ‘een enorme schok’. ‘Het is met grote droefheid dat er buiten zijn controle omstandigheden zijn opgetreden die ertoe hebben geleid dat de heer Costner moet deelnemen aan een ontbindingsactie van het huwelijk’, luidde de verklaring van Costners vertegenwoordiger. ‘Wij vragen dat de privacy van hem, Christine en hun kinderen wordt gerespecteerd in deze moeilijke tijd.’

De acteur, onlangs bekroond met een Golden Globe voor zijn rol in de serie Yellowstone, en model en modeontwerper Baumgartner, kregen in 2000 een relatie en stapten in 2004 in het huwelijksbootje op Costners ranch in Aspen. Ze hebben samen drie kinderen: Cayden (15), Hayes (14) en Grace (12). De ex-geliefden hebben allebei om gezamenlijke voogdij gevraagd.

