Kerstwonder: cabaretduo Yentl en de Boer bevalt gelijktijdig

,,Voor wie drie dagen na elkaar uitgerekend zijn niet bijzonder genoeg was: 2,5 uur na elkaar zijn onze kerstwondertjes geboren”, valt vanochtend te lezen op het Instagramaccount van het cabaretduo. Daarbij zit een foto waarop de kersverse moeders allebei hun pasgeboren spruit een kus geven. Christine de Boer was de eerste van het duo die beviel. Op 25 december even voor half tien kwam zoontje Gosse Jan Johannes van Loon ter wereld. Niet veel later werd ook het dochtertje van Yentl Schieman geboren. Op 26 december net na middernacht zag ook Sjuul Valérie Van de Velde het levenslicht. ,,We zijn superverliefd en gelukkig", zegt het duo.

Wondertjes

Eerder sprak De Boer tegen deze site over het krijgen van een kind: ,,Ik denk wel dat die radicaal andere situatie in ons bestaan terugkeert in de voorstelling. Maar dan wel op onze eigen, originele manier. Niet zo’n zeikerige voorstelling van zijige mama’s die hun kindjes als wondertjes zien. Ik hoop wel dat we moeders met humor zijn.” Yentl vulde aan: ,,We waren even bang dat we zo gaan veranderen dat we op het podium ook heel andere mensen worden. Dat het duo Yentl en de Boer nooit meer hetzelfde zou zijn. Maar toen we bij Eva Jinek op tv waren zei ze achter de schermen: je blijft gewoon dezelfde hoor. Daar verandert niks aan.”



Yentl en De Boer maakten in juli bekend dat ze beiden in verwachting waren. Vanwege hun zwangerschap verplaatsten ze hun nieuwe voorstelling Lacrimosa naar het volgende theaterseizoen.