Kerstspecial Blauw Bloed toch nog op tv

Blauw Bloed kwam te vervallen en werd, hoewel kerst inmiddels al voorbij is, doorgeschoven naar 28 december. Dat had nog een verschuiving tot gevolg. Het Oranje Jaaroverzicht van de NOS dat voor hetzelfde tijdstip stond gepland moest ook een nieuwe plek krijgen in het uitzendschema. Het programma waarin wordt teruggeblikt op de activiteiten van met name koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix is nu te zien op Oudejaarsavond.

Blauw Bloed komt in de uitzending ook met een terugblik, maar dan op bezoeken van het koningspaar aan projecten van het Oranje Fonds. Mensen die het afgelopen jaar Willem-Alexander of Máxima over de vloer hebben gehad, waren uitgenodigd om in de Marotzaal van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten aan te schuiven bij een diner en daar te vertellen over de ervaringen.