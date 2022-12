Kerstfilm The Holiday krijgt na 17 jaar een vervolg, Kate Winslet en Cameron Diaz doen weer mee

In de nieuwe film zullen naar verwachting de relaties tussen Cameron Diaz (50) en Jude Law (49), en Kate Winslet (47) en tegenspeler Jack Black (53) opnieuw uitgelicht worden. Die stonden ook in de originele film centraal. Daarin werd verteld hoe de personages van Diaz en Winslet van leven ruilden na een reeks ongelukkige ervaringen in hun eigen leefomgeving. Nadat ze uiteindelijk van plek wisselden, vonden ze de liefde in elkaars wereld.

Het plan zou zijn om volgend jaar van start te gaan met het filmen van de sequel. Die opnames zullen naar verluidt vooral plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. ,,Het wordt grappig, aangrijpend en hartverwarmend. Precies wat iedereen wil voor Kerstmis”, bevestigt een bron aan de Britse tabloid.

Kaskraker

De originele film kostte in totaal 81 miljoen euro om te maken, maar bracht wel 230 miljoen euro op. The Holiday is door de jaren heen een vaste waarde geworden in het kerstfilmrepertoire en weet nog altijd miljoenen fans over de hele wereld te bekoren.