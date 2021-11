Kensington liep al twee jaar rond met geheim, vertelt de band bij Humberto

Als een opluchting, zo voelt het voor de vier bandleden van Kensington dat het grote woord eruit is. Zanger Eloi Youssef (34) vertelde twee jaar geleden aan zijn collega's dat hij klaar was met het grote succes dat de Utrechtse band had. ,,Dat bombastische is nu wel klaar voor mij. Het kleinere, akoestische geluid ligt dichter bij me.’’ In de lounge van een klein vliegveld in Frankrijk riep Youssef in 2019 zijn drie collega's bij zich. Kensington had in Frankrijk gewerkt aan het album Time , dat in november van dat jaar uitkwam. ,,Ik wist niet wat hij zou gaan zeggen, maar aan zijn gezicht zag ik dat het serieus was’’, zegt drummer Niles Vandenberg. ,,Het was heel emotioneel‘’, aldus Casper Starreveld, gitarist en ook zanger van de band. ,,Ik begreep wat hij zei, maar voelde niet hetzelfde. Ik ben in het begin boos geweest op Eloi. Ik schold en gooide met dingen. Het was alsof we met zijn vieren op een feestje waren en hij als enige naar huis wilde. Inmiddels snap ik het beter.”

Ziggo Dome

Ruzie is er binnen de band niet, teleurstelling wel. ,,Wij staan er heel anders in, wij willen door. En dat doen we ook’’, stelt bassist Jan Haker. ,,Hoe we dat doen? Dat weten we nu nog niet. We gaan dit eerst afmaken met zijn vieren.” Starreveld: ,,Volgend jaar spelen we nog in de Ziggo Dome en daarna sluiten we het af. We gaan vieren wat we met deze band hebben bereikt.”



Kensington zal een vervanger gaan zoeken voor Youssef, het is nog niet bekend hoe en wanneer. Youssef zelf ontbrak vanavond in de tv-studio omdat hij corona heeft. ,,Het gaat best goed met me, ik heb net even stevig gehoest en hoop dat ik dit gesprek goed doorkom. Het is symbolisch dat ik als enige ontbreek.” Youssef zal muziek blijven schrijven en blijven zingen. Of dat solo wordt of in een band? ,,Dat weet ik nog niet, ik heb geen idee. Ik heb nu in elk geval enorm veel zin in volgend jaar, als we nog festivals gaan doen en in de Ziggo Dome staan.”