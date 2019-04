Kensington doet opnieuw twee keer Ziggo Dome

Memoires Prince verschij­nen in oktober

22 april De memoires waar Prince rond zijn overlijden mee bezig was, verschijnen op 29 oktober. Dat heeft uitgeverij Random House vandaag bevestigd, zo melden Amerikaanse media. In The Beautiful Ones, zoals het boek heet, wordt het onafgemaakte manuscript gecombineerd met zeldzame foto's, knipsels en liedteksten.