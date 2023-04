Kenniscentrum is het zat na incident Enzo Knol: 'Er moet een keurmerk komen’

verkeersorganisaties boosEnzo Knol en andere influencers met een miljoenenpubliek moeten verplicht met een keurmerk of ‘kijkwijzer’ werken die hun kijkers waarschuwt voor expliciete of mogelijk schadelijke content. Daarbij moeten ze hun eigen content labelen, en als ze dat niet goed doen, dan moeten ze een boete krijgen.

Daarvoor pleit Justine Pardoen, oprichter van kenniscentrum Bureau Jeugd & Media, in een reactie op de ophef die is ontstaan rondom vlogger Enzo Knol. Die reed samen met zijn vriendin veel te hard over de snelweg en wuifde de agent weg die hem daarop aansprak. ,,Ik begrijp dat de politie boos is. Ouders van jonge volgers zullen dat ook zijn. Ook influencers moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen.”

Influencers zoals Knol hebben op dit moment vrij spel. ,,Sommigen kunnen die verantwoordelijk niet aan”, merkt Pardoen op. ,,Nu kan er formeel nergens een klacht ingediend worden. Ze zijn continu bezig met likes en materialisme en worden niet gedreven door moraliteit. Dat maakt hen gevoelig voor dit gedrag. Dat zien we nu al jaren. Reclame Code geldt nu inmiddels wel al ook voor hen, maar voor de inhoud, de content, is er geen toezicht en geen klachtenregeling. We proberen dit al jaren van de grond te krijgen.”

Cursus

Enzo, met 2,7 miljoen abonnees op YouTube één van de grootste vloggers van Nederland, is onderweg naar huis van een verjaardag als de politie hem staande houdt. Zijn vriendin Myron zit achter het stuur, want Enzo heeft gedronken. Dat vertelt hij in zijn nieuwe vlog, die sinds woensdag 231.000 keer is bekeken en trending is op YouTube. Knol filmt en publiceert het volledige voorval.

De politie moet 250 kilometer per uur rijden om Myron en Knol bij te houden, aldus de agent in de video. Op het proces-verbaal staat 170 kilometer per uur (160 na correctie), de enige snelheid die de politie heeft kunnen meten. Dat is 40 kilometer te hard, want de toegestane maximumsnelheid is 130. ,,Dat is 261 euro’’, zegt de agent over de bekeuring. ,,En de kans is groot dat het Openbaar Ministerie zegt: je moet een cursus gaan volgen.’’

‘Over onredelijk gesproken’

De agent wijst Knol en Myron op het ongeval in het Friese Jirnsum van zaterdag, waarbij vier mensen omkwamen en mogelijk ook te hard werd gereden. ,,Ik vind het teleurstellend dat een volwassen kerel ernaast zit, in zijn auto, en waarschijnlijk film je het ook’’, spreekt de agent. ,,Ik weet het niet, het neigt niet naar een stukje verantwoordelijkheid. Dat baart me ernstige zorgen.’’

Volgens het CBR is het zorgelijk dat Knol met zijn voorbeeldfunctie denkt 40 kilometer te hard te kunnen rijden. ,,Over onredelijk gesproken. De mensen die hun geliefde verloren aan iemand die 40 km te hard reed, denken daar anders over”, verzucht woordvoerder Wessel Agterhof. TeamAlert, de jongerenorganisatie op het gebied van verkeer, is het daarmee eens. ,,Het zou goed zijn als ze een cursus zouden volgen. Dit gedrag is zorgwekkend.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Omdat ik een Porsche heb’

Knol is een andere mening toebedeeld. Hij vindt het onnodig dat de agent het dodelijke ongeluk in Frieslanderbij haalt. ,,Omdat ik een Porsche heb ga je dat nu bij ons neerleggen’’, reageert hij. Het heeft met de auto niets te maken, zegt de agent. Die wil het stel alleen op hun verantwoordelijkheid wijzen. ,,Dus tegen iedereen die jij staande houdt en die te hard rijdt, ga je zeggen: ‘Er zijn net in Friesland doden gevallen, vind je dat normaal?’’’ antwoordt Enzo.

De nabestaanden van de vier dodelijke verkeersslachtoffers in Friesland zijn diep gekwetst door de houding van Knol. ‘Stuitend en respectloos. Dit ging verdomme om vrienden van ons’, twittert Natalie Nauta, Statenlid BBB. ‘Mijn kinderen gaan jouw filmpjes niet meer kijken. Ik hoop met deze houding van jou in dit filmpje dat je keihard van je voetstuk afdondert. Kei en keihard.’

De politie hekelt ook de rijstijl van Myron. ,,Onze indruk is dat je nog niet zo stuurkundig bent met hoge snelheid. Als er wat gebeurt, dat je het voertuig onder controle kunt houden’’, zegt de agent. Knol vindt de opmerking onterecht. ,,Rijgedrag... Het is 00.00 uur in de avond’’, werpt hij tegen. ,,Ze rijdt 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is natuurlijk.’’ Ze kwamen amper andere weggebruikers tegen, stellen de twee.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Enzo Knol © ANP

‘Met Porsche is 170 niet hard’

Enzo en Myron zeggen te begrijpen dat ze de wet hebben overtreden. Maar de woorden van de agent zijn overdreven, menen ze. Het gesprek loopt vanaf het begin al moeizaam, omdat de agent vindt dat Enzo kenbaar moet maken dat hij hem filmt, terwijl Enzo zegt dat hij daar geen gelegenheid voor heeft gehad. Knol vindt het ook raar dat de agent zijn portier open wil hebben, terwijl hij zijn raam al opendoet.

Knol, die al eerder filmde hoe de politie hem staande hield, zou zo weer 170 rijden. Want met een Porsche is dat volgens hem ‘niet hard’. Het risico op een boete hoort er voor hem bij en het zou pas verkeerd zijn als je dit doet in een woonwijk, betoogt hij. Met de cruisecontrol op 130 vervolgt het stel de weg naar huis.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Schandalig’

Veilig Verkeer Nederland noemt het ‘schandalig hoe nonchalant Knol hiermee omgaat’. ,,Kennelijk voelt hij zich ver boven de wet verheven”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst. ,,Met zoveel volgers zou je op een volwassen manier je maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen.” Volgens politiebond ACP laat Knol het slechte voorbeeld zien. ‘Lekker voorbeeld voor je jonge volgers. Neem je verantwoordelijkheid en maak dit rijgedrag niet normaal. Ook niet voor een Porsche’, twittert woordvoerder Maarten Brink.

Bij het wettelijk overtreden van de regels moeten influencers ook vanuit de media berispt en beboet kunnen worden, stelt Bureau Jeugd & Media. Hiervoor zal een klachtencommissie opgericht moeten worden. ,,Mensen zoals Enzo Knol zijn een voorbeeld voor honderdduizenden jongeren. We moeten dat niet onderschatten. Een keurmerk of een kijkwijzer zet de influencers zelf ook aan het denken: is deze content wel zo geschikt voor mijn doelgroep? En ben ik wel ethisch bezig?”

Knol reageert via Instagram kort op de ophef. ‘Ik praat het niet goed, te hard rijden mag niet. Daarom krijgen we ook een boete, terecht. We maken allemaal fouten, er valt niks goed te praten.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Volledig scherm Enzo Knol en Myron Koops. © YouTube Enzo Knol