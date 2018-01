Kendrick Lamar, Dua Lipa en Gorrillaz naar Lowlands 2018

Andere artiesten in de line-up zijn de Dropkick Murphys, Gavin James, Spinvis en Little Sims. Alle artiesten die tot nu zijn bevestigd zie je op de poster hieronder.



Lowlands wordt ongetwijfeld een warm bad voor Be The One-zangeres Dua Lipa (22), die ons land een warm hart toedraagt en hier veel fans heeft. ,,Ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder mijn Hollandse schatten'', schreef ze onlangs op Facebook. Het belooft sowieso een mooi jaar te worden voor de zangeres, die overigens een belangrijke inspiratiebron is voor onze eigen Maan. Dua maakt volgende maand namelijk kans op vijf beeldjes bij de prestigieuze Brit Awards, het Engelse equivalent van de Grammy's.



Lowlands vindt dit jaar van 17 tot en met 19 augustus plaats in Biddinghuizen. De kaartverkoop begint op zaterdag 10 februari om 11.00 uur.