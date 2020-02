Ken je Kevin nog? Home Alone-acteur speelt in nieuwe reeks American Horror Story

Er komt ook een aantal oude namen terug. Zo spelen Sarah Paulson en Evan Peters weer mee, zij waren in het negende seizoen niet van de partij. Ryan Murphy, een van de makers, onthulde op Instagram wie er nog meer te zien zijn in American Horror Story seizoen tien. Onder meer Kathy Bates, Billie Lourd en Leslie Grossman zijn onderdeel van de cast.



Toch is de naam van Macaulay Culkin de meest bijzondere. Jarenlang ging het slecht met de acteur die als kind wereldfaam vergaarde als Kevin in Home Alone. Zijn leven als kind was al niet rooskleurig met een vechtscheiding van zijn ouders, een zus die bij een auto-ongeluk overleed en een halfzus die stierf aan een overdosis. Een breuk met Mila Kunis zorgde dat Culkin volledig ontspoorde. Hij was jarenlang verslaafd aan middelen als heroïne en ketamine.



Sinds 2017 gaat het wat beter met de voormalig kindster. Hij werd verliefd op actrice Brenda Song, met wie hij nog altijd een stelletje vormt. Zijn acteercarrière kreeg ook langzaam weer vorm. Hij speelde een rol in de film Changeland en dook op in een reclame voor de Google Home. Daar komt nu een rol in American Horror Story bij.



In januari werd bekend dat de horrorshow tot en met een dertiende seizoen verlengd is. Het is nog niet bekend wanneer de opnames voor de tiende reeks zijn.