Kelly Rowland heeft het gehad met de cancel-cultuur

Interview ‘Onze man in Teheran’ Thomas Erdbrink woont nu in Amsterdam: ‘Mijn ego is gehalveerd in Iran’

8:15 Na twintig jaar ‘onze man in Teheran’ te zijn geweest, vestigde Thomas Erdbrink (44) zich recent in Amsterdam. ,,Als ik in Iran was blijven vasthouden aan mijn Nederlandse normen en waarden, was ik gillend gek geworden.’’