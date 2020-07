Kelly Preston op 57-jarige leeftijd overleden

Dochter Preston: ‘Mam, je hebt ons leven zo mooi gemaakt’

11:09 Ella Travolta heeft vandaag in een emotioneel bericht op Instagram haar overleden moeder Kelly Preston geëerd. ‘Mam, je hebt ons leven zo mooi gemaakt en ik weet dat je dat altijd zult blijven doen. Ik hou zoveel van je mama. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo moedig, sterk, mooi en liefdevol is als jij. Iedereen die het geluk heeft gehad je te kennen of ooit in je aanwezigheid is geweest, zal het ermee eens zijn dat je een baken van licht bent dat nooit ophoudt te schijnen.’