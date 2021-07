Kelly Clarkson wil officieel single worden verklaard

De 39-jarige Clarkson wil graag de officiële status alleenstaand krijgen terwijl de scheidingsprocedure nog in volle gang is. De twee zijn bovendien verwikkeld in een juridische strijd. De zangeres heeft een fraudeclaim van tientallen miljoenen dollars ingediend bij de arbeidscommissie van Californië. Blackstock was met zijn bedrijf een tijdje de persoonlijke ‘agent’ van Clarkson. Maar in de ingediende papieren zegt de zangeres dat dit wettelijk nooit had gemogen, omdat hij geen vergunning had.