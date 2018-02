Keith Richards: Mick moet gesteriliseerd worden

,,Mick is een geile oude klootzak", zegt Richards in een interview met Wall Street Journal Magazine. ,,Het is tijd voor het knipje - je kunt op die leeftijd geen vader zijn. Die arme kinderen!", vindt de 74-jarige rocker.



De haat-liefdeverhouding tussen de twee Stones is legendarisch. In zijn autobiografie Life maakte Keith zijn kompaan ook zonder scrupules belachelijk. Zo noemde hij het 'ondraaglijk' om met Jagger in één band te zitten en bespotte hij de 'kleine piemel' van het sekssymbool. Acht jaar later heeft Richards nog steeds geen spijt van zijn woorden. ,,Mick en ik zouden sowieso wel ruzie krijgen, ongeacht wat ik in het boek zeg, en ik heb nog veel niet gezegd", aldus de gitarist. Maar hij voegt eraan toe: ,,Mick en ik leven van deze onderlinge strijd."