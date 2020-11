Keith Richards grapte naar superfan Sjaak: ‘Jij bent onze zanger’

Gordon scoort met imitatie van Donald Trump: ‘Kon ik maar even Biden zijn’

9:42 Gordon heeft gisteravond de lachers op zijn hand gekregen met een verrassingsoptreden bij Even tot hier. De zanger kroop speciaal voor het programma in de huid van de Amerikaanse president Donald Trump. Op de melodie van zijn hit Kon ik maar even bij je zijn zong hij Kon ik maar even Biden zijn. Dit tot hilariteit bij de kijkers: ‘Fenomenaal.’