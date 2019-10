Keith Bakker moet 90 dagen langer vastzitten: ‘Het is al een verloren zaak’

Bakker (58) meldde zich begin deze maand zelf bij de politie, nadat een vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Volgens Bakker gaat het om een vrouw met wie hij een relatie heeft gehad. Ze was de oppas van Bakkers kinderen en zou achttien zijn geweest toen de relatie begon. Volgens het OM was de vrouw echter minderjarig tijdens een deel van de periode die in de voorlopige aanklacht is opgenomen (mei 2016 tot augustus 2018). Bakker werd afgelopen week tijdelijk in een isoleercel geplaatst, omdat hij vanuit de gevangenis een blog online heeft gezet. Vandaag plaatste hij echter opnieuw een blog op zijn website, waarin hij flink uithaalt naar het Nederlandse rechtssysteem. ‘Mijn advocaten hebben meer vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem dan ik en dit waardeer ik enorm. Persoonlijk heb ik er geen enkel vertrouwen meer in.’

Verloren zaak

Volgens Bakker zit hij enkel vast, omdat hij eerder is veroordeeld en niet om de inhoudelijke kracht van de zaak. ‘Ik zie dat ik geen schijn van kans maak en ik denk nu al, dat het bij voorbaat een verloren zaak zal zijn. Mijn tegenstanders hebben al gewonnen, enkel door mij te beschuldigen. Mijn leven zoals het was, is afgelopen.’



Bakker werd in 2012 veroordeeld tot vijf jaar cel wegens seksuele delicten met zeven jonge vrouwen. Hij was op dat moment werkzaam in een afkickkliniek en in die hoedanigheid kwamen de slachtoffers met hem in aanraking. Zij stelden dat hij misbruik maakte van zijn positie. Bakker verscheen veelvuldig op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.