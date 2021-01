Keiharde nieuwe battles in The Voice: kandidaat mogelijk al vóór optreden naar huis

2 miljoen kijkers zien Waylon de weg kwijtraken na ‘bijna perfecte’ auditie Refael

19 december Ruim 2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Waylon niet uit zijn woorden wist te komen na een auditie in The voice of Holland. De ervaren coach wilde kandidaat Refael, die uit Israël komt en nauwelijks Nederlands spreekt, in het Engels vertellen hoe geweldig hij hem vond. Al na enkele woorden blokkeerde hij. ,,Normaal heb ik alle woorden, maar hier heb ik gewoon geen woorden voor.’’