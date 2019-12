Kees van der Spek stuit in Nigeria op bitcoin-oplichter John de Mol

Misdaadjournalist Kees van der Spek heeft voor zijn RTL-programma Oplichters aangepakt in Nigeria een van de mannen gevonden achter de nepadvertenties waarin BN'ers bitcoinproducten lijken aan te prijzen. In de uitzending van vanavond op RTL 5 laat hij zien hoe de politie van Nigeria de man heeft aangehouden, maakte Van der Spek vandaag bekend.

De programmamaker wist via een list online contact te leggen met twee mannen die deel uitmaken van de bende achter de nepadvertenties. Een van hen bevond zich in Siberië, de ander in Benin City in Nigeria. Toen bleek dat de tweede persoon zich langere tijd op één locatie bevond, nam Van der Spek het vliegtuig om de man op te sporen.

Volgens Van der Spek is het de eerste arrestatie in deze zaak, die verder reikt dan de Nederlandse slachtoffers. In de VS zijn soortgelijke nepadvertenties opgedoken.

Meerdere BN'ers

John de Mol stapte onlangs naar de rechter om een einde te maken aan de valse advertenties op Facebook met zijn naam en foto. BN'ers als Jort Kelder, Eva Jinek, Humberto Tan en Marco Borsato schaarden zich achter de Talpa-oprichter.

De rechter oordeelde dat Facebook de nepadvertenties waarin John de Mol bitcoinproducten lijkt aan te prijzen, moet weren. Ook verplichtte de voorzieningenrechter in Amsterdam Facebook om de identiteit van de partijen die achter de misleidende advertenties zitten, te onthullen aan De Mol. Het is niet duidelijk of dit inmiddels is gebeurd. Facebook overwoog na de uitspraak een hoger beroep.

Volledig scherm © Rob Engelaar