Kees van der Spek ontmaskert Addy uit Helemaal het Einde als ‘sekteleider’

Addy van W. en zijn gezin werden eerder gevolgd door de camera’s van RTL 4-hit Helemaal het einde, waarin te zien was hoe zij een nieuw leven, en een stroopwafelhandel, opbouwden in Chili. Inmiddels heeft het gezin een andere afslag genomen. Addy kocht vijftig hectare grond in het Portugese binnenland om daar een christelijke ‘community’ te starten.

Hij is een man, zo vertelt Van der Spek, met ‘zeer extreme ideeën’ en een beweging die steeds meer gaat lijken op een sekte. Die vindt dat de aarde plat is en de overheid werkt aan satanische plannen voor een nieuwe wereldorde. Hij zoekt zeventien gezinnen die een stuk grond van hem willen kopen, zodat ze samen een 'wakkere samenleving’ kunnen beginnen.

Van der Spek spreekt meerdere gedupeerden die tonnen naar Addy hebben overgemaakt om dat nieuwe leven te kunnen gaan leiden. Mensen die hun baan opgezegd hebben, kinderen van school hebben gehaald, hun huis hebben verkocht. Hij eist isolatie van de maatschappij. ,,Alles moest via hem, het leek wel een sekteleider”, zegt een van de gedupeerden. Een ander: ,,Hij legt een dwangmatige druk op je.”

Zeker zeven gezinnen stappen in het project, maar stappen er uiteindelijk ook weer uit. Maar hun geld zien ze niet terug, de stukken grond blijken nooit officieel op hun naam gezet. De een is voor 16.000 euro de boot in gegaan, de ander voor wel 65.000 euro. ,,Dit moet stoppen, er gaan nog steeds nieuwe gezinnen daar naartoe’’, waarschuwt een slachtoffer.

Als Addy wordt geconfronteerd, wuift hij alles weg. ,,Zij wilden allemaal dingen aanpassen aan ons onderhandse contract, dat voelde gewoon niet goed”, zegt hij. En: ,,Als we de boel helemaal hadden laten klappen had niemand zijn geld terug gehad en waren wij ook straatarm geweest.”

Van der Spek rekent voor dat Addy inmiddels meer dan 350.000 euro heeft opgestreken. Er leven nog slechts twee gezinnen in het ‘utopia’. De presentator vertelt dat zeven gedesillusioneerde ex-bewoners een Portugese advocaat in de arm hebben genomen in een poging hun geld terug te krijgen. Hij kan er niet over uit wat voor puinhoop Addy aanricht. ,,Opeens heel gelovig, opeens je dochter dopen in zee, opeens de satanische overheid, de platte aarde. Dat sausje triggert veel mensen en die worden vervolgens leeg getrokken. Het heeft wel erg veel weg van een charlatan.”

Veel kijkers zaten met open mond naar Oplichters Aangepakt op RTL5 te kijken, zo blijkt uit de reacties op sociale media. Het programma werd zelfs ‘trending topic’ op Twitter. Addy wordt ‘maf’ genoemd en vooral zijn opmerking dat de aarde plat zou zijn, zorgt voor de nodige verbazing. Anderen noemen het ‘de hoogtepunt van hun avond’.

Met 432.000 kijkers staat Van der Spek niet in de lijst van de best bekeken programma's van gisteren. De top 5 bestaat uit het Achtuur Journaal (2 miljoen kijkers), het Half Acht Nieuws (1,6 miljoen), het Zesuur Journaal (1,3 miljoen), Een Vandaag (1,2 miljoen) en De Rijdende Rechter (1,1 miljoen).

