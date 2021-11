Kees Boot als Bulstronk in Matilda: ‘Hatsa, dit ga ik gewoon doen’

Dit is te hoog gegrepen, dacht acteur Kees Boot (51) toen hij gevraagd werd te auditeren voor de rol van schooldirectrice Bulstronk in Matilda De Musical, naar het befaamde boek van schrijver Roald Dahl. Een rol die acteurs in musicalmekka’s West End en Broadway grote toneelprijzen bracht. ,,Ik had er weinig fiducie in. Sorry, heb je de verkeerde? Dit gaat ‘m vast niet worden, maar tegen de Royal Shakespeare Company (een zeer prestigieus Brits toneelgezelschap, red.) zeg je geen nee als ze je vragen auditie te doen.”