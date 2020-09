Katy Perry vraagt rechtbank om omgangsverbod stalker

Trouwjurk Sylvie Meis is binnen: ‘Klaar voor Florence’

13 september Sylvie Meis (42) kan opgelucht ademhalen: haar trouwjurk is vandaag gearriveerd. De blondine stapt volgende week in Italië in het huwelijksbootje met kunstenaar Niclas Castello (42) en is er dus helemaal klaar voor. ‘Maandenlang is er gewerkt aan mijn droomjurk(en)’, schrijft Meis in haar Instagram Stories.