Katy Perry en The Weeknd betrapt tijdens intieme 'dinerdate'

Katy Perry en The Weeknd zijn gisteravond samen in een restaurant in Hollywood gezien. Volgens de Amerikaanse showbizzsite Glamour leek het samenzijn wel heel erg op een romantische date.

De 33-jarige Katy en de 27-jarige Abel Tesfaye, zoals The Weeknd in werkelijkheid heet, liepen niet samen door de voordeur van het Italiaanse restaurant. Ook gingen ze aan het einde van de avond apart van elkaar weer weg. Maar in het restaurant ging het er volgens ooggetuigen gezellig aan toe.

De zangeres en de zanger dineerden drie uur lang en lachten heel wat af. En dit is niet de eerste keer dat ze samen op een date zijn gezien. Begin deze maand werden ze ook al samen gezien in een club in Los Angeles.