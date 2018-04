Katy Perry en Orlando Bloom opnieuw een setje

foto's Maxima schittert op galadiner in 'oude' japon uit 2001

11:49 Koningin Máxima heeft voor het Corps Diplomatique, het jaarlijkse galadiner in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, een 'oude' jurk uit het stof laten halen. Máxima straalde gisteravond in een grijze creatie van haar favoriete Belgische modehuis Natan, die ze voor het eerst droeg in 2001.