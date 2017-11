Katja Schuurman vindt zichzelf huilend in de kerk

Het is lastig om in Bosnië en Herzegovina het niet over de Balkanoorlog te hebben, merkte presentator Daan Nieber tijdens de opnames van Van A Naar B. De kogelgaten zitten nog in de muren, de verstandhouding tussen de bevolkingsgroepen is broos. Daan pikte een Servische jongen op, die hem meenam naar een voetbalwedstrijd tegen een Bosnische club. ,,Hij bleek een hooligan en hij en zijn vrienden hingen een spandoek op van iemand die in de oorlog streed voor de Servische zaak. Zo fokten ze de Bosniërs op, want zij zien hem als een oorlogsmisdadiger’’, vertelt Nieber. ,,Het liet zien hoe veel spanningen er nog zijn, twintig jaar na de oorlog.’’

In Van A naar B rijden Daan en Katja Schuurman met hun taxi’s van de Griekse hoofdstad Athene naar het Italiaanse Bologna en doorkruisen zo zeven landen. Anders dan in het eerste seizoen, toen degene won die het snelst op de plaats van bestemming was, wint nu degene die de meeste kilometers rijdt met passagiers. ,,Want zij geven de geschiedenis van die landen een persoonlijk gezicht’’, zegt Daan. En daarom verdient het programma ook meer kijkers dan het eerste seizoen, vinden Katja en Daan, want dat was niet echt een kijkcijferhit.

Onbespied

Verrassend genoeg lijken álle passagiers van het duo fantastische verhalen te hebben. Zo pikt Katja een man op met één been die op hoog niveau aan zitvolleybal doet, een vrouw die als ‘de man’ van de familie leeft – inclusief kleding – omdat de rest van de mannen in haar familie gestorven zijn en een monnik die nu celibatair is, maar open vertelt over het vrije leven dat hij daarvoor leefde. ,,Enorm cliché, maar het klopt wel: in iedere persoon schuilt een verhaal’’, zegt Daan. Katja: ,,Alledaagse ontmoetingen kunnen zo uitpakken, omdat je naast elkaar zit in een taxi en je onbespied waant. Dan kom je al snel tot de leukste en ontroerendste gesprekken.’’

Zelf belandde ze zo in een kerkje, dat volgens haar stoere passagier een heel emotionele plek was. ,,Ik dacht: het zal wel, maar hij zette me neer op een plek in dat kerkje en ik begon spontaan te huilen. En hij ook. Bizar.’’

Natuurlijk komt het ook wel eens voor dat de passagier niet veel te melden heeft of dat de taalbarrière niet te slechten is. ,,Maar die halen de montage niet’’, zegt Daan. ,,Ik heb zeker wel ritten gehad waarin er niets gebeurde. Overigens zat ik een keer met vijf mannetjes in de auto die ook geen Engels spraken, maar dat was weer zo grappig dat die de uitzending wel haalden.’’

