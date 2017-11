Katja Schuurman over Gosschalk: 'Hij is ook lief, charmant en geestig'

,,Hij wordt nu publiekelijk aan de hoogste boom opgeknoopt, terwijl zijn gedrag slechts een deel is van zijn persoonlijkheid'', benadrukte Katja gisteren bij RTL Late Night. ,,Job is een goede vriend van mij en we hebben samen veel meegemaakt. Ik hou veel van hem. Het is dom en lelijk wat hij heeft gedaan. Dat gedrag keur ik af, maar ik keur Job niet als mens af. Dit gedrag is slechts een deel van hem. Hij is ook lief, warm, charmant, geestig en bijzonder getalenteerd.''



Katja Schuurman kwam vorige week al met een korte verklaring over de zaak Gosschalk (50). Ze stelde toen letterlijk: 'Nederland is een rechtsstaat. Een eventuele veroordeling hoort thuis in de rechtbank en niet in de media waar momenteel openbare terechtstellingen lijken plaats te vinden. Of boven iemands hoofd hangen, waardoor Job zich genoodzaakt voelde met een buitenproportionele conclusie naar buiten te komen'. Inmiddels is duidelijk dat meerdere acteurs aangifte willen doen tegen Gosschalk, maar daar ging Schuurman gisteren niet op in.



Met betraande ogen in Humberto Tans talkshow: ,,Duidelijk moet zijn dat ik seksuele intimidatie ten zeerste afkeur. Zeker als sprake is van ongelijke machtsverhoudingen waardoor het voor slachtoffers nog moeilijker is om voor zichzelf op te komen'', aldus Katja. ,,Het is verschrikkelijk voor wie er mee te maken heeft gehad, en grensoverschrijdend gedrag moet natuurlijk worden veroordeeld. Ik ga het gedrag van Job dus niet goedpraten, maar wil wel een andere kant laten horen.''