Katja Schuurman in verwachting van meisje

,,Op de een of andere manier had ik het vermoeden dat het een jongen zou gaan worden, om een beetje die hormonale huishouding in balans te houden met al die dames’’, grapt hij tegenover Shownieuws, verwijzend naar Katja en diens dochter Sammie (9) uit haar eerdere relatie met acteur Thijs Römer. ,,Maar het wordt toch een meissie.’’



Katja en Freek, die afgelopen zomer trouwden, wilden dolgraag samen een kind. Maar makkelijk was dat niet. ,,Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen vanwege mijn bipolaire stoornis mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen”, aldus Katja afgelopen najaar in de Vlaamse talkshow Gert Late Night. ,,Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten.”



Katja en de jongere chef-kok Freek leerden elkaar vijf jaar geleden kennen in Guts & Glory, het restaurant van Freek. De vonk sloeg nogal hevig over: binnen een kwartier hadden de twee al een intiem onderonsje op het toilet van het restaurant. Een jaar na hun ontmoeting wisten Katja en Freek het zeker: ze hoorden bij elkaar. En dus ging Freek op zijn knieën tijdens een vakantie in Turkije.