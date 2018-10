Katja likt slagroom van vingers, André zegt sorry voor overlast

Video Twan Huys: Ik wilde deze rel totaal niet

13 oktober Twan Huys heeft een reactie gegeven op alle commotie die ontstond nadat Jenny Douwes gisteravond weigerde aan tafel te gaan met pietactivist Jerry Afriyie in RTL Late Night. 'Een afspraak die wij gemaakt hadden, is niet nageleefd en daar is iets anders voor in de plaats gekomen. Daar kun je als redactie niet zo heel veel aan doen', aldus Huys.