Katja krijgt baargoud en Geraldine danst topless op het strand

Ozzy Osbourne denkt niet aan pensioen: ‘Pas als ze spijkers in mijn kist slaan’

5 september Ozzy Osbourne is een van die ouderwetse rocksterren die maar van geen ophouden wil weten. In gesprek met het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone zegt de voormalig Black Sabbath-zanger dat hij ook pas met pensioen gaat als hij er niet meer is.