Katja Herbers maakt kans op prestigieuze Critic’s Choice Award

RTL-baas: Veilig­heids­si­tu­a­tie rond Boulevard blijft zeer ernstig

De dreiging rond RTL Boulevard is vijf maanden na de moord op Peter R. de Vries niet minder geworden. ,,De veiligheidssituatie is nog steeds zeer serieus met maatregelen die onverminderd blijven. Of dat ooit nog zal afnemen, durf ik niet te zeggen”, zegt RTL-baas Sven Sauvé.

16:29