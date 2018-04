Katja geeft anti-niesbuitips en Maxim beledigt kickbokser Rico Verhoeven

update Britse hertogin Kate bevallen van kerngezond jongetje

14:35 Hertogin Kate (36), de vrouw van de Britse prins William, is bevallen van een jongetje. Dat heeft Kensington Palace bekendgemaakt. De baby - geboortegewicht 3,72 kilo, is het derde kind van het stel. Hun andere kinderen zijn prins George (4) en prinses Charlotte (2). De hertogin en haar baby maken het goed, aldus het paleis. Een naam is nog niet bekendgemaakt.