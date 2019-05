Katja en Bridget trekken weinig mensen naar RTL 4

Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman bekent studiefrau­de

13 mei Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman (56) heeft vandaag voor een federale rechtbank in Boston schuld bekend voor haar rol in een grootschalige studiefraudezaak. Ze gaf toe dat ze 15.000 dollar heeft betaald om de scores van haar dochters examen op te krikken. De rechtbank doet volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ in september uitspraak in de zaak.